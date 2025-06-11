◆米大リーグパドレスドジャース（１０日、米カリフォルニアサンディエゴ＝ペトコパーク）ドジャース大谷翔平投手（３０）が１０日（日本時間１１日午前１０時４０分開始予定）、敵地・パドレス戦前に、２３年９月の右肘手術後３度目となるライブＢＰ（実戦形式の練習）に登板した。３イニングを想定して合計４４球を投げ、のべ１１人の打者に対して安打性のあたりはなく、６個の空振り三振を奪う快投を見せた。投球の様