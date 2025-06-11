タレントの雨宮みるきさん（19）が、10日までにXを更新し、25kgの減量に成功したことを報告し、ビフォーアフター写真を披露した。ダイエットの成果が現れている劇的な体型の変化が、ネット上で話題となっている。【写真】「すごい！」25キロ減量前の雨宮みるきさん自身のプロフィールで「19歳ダイエットぎゃる」としている雨宮さんは2024年9月、「ダイエットして、20kg痩せました」と20Kgの大幅減量に成功したことを明かし、今回は