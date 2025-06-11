札幌・北警察署は２０２５年６月１０日、住居侵入と窃盗の疑いで石狩市の会社員の男（３７）を逮捕したと発表しました。男は２０２５年３月２８日午前７時５０分ごろから午後５時５０分ごろまでの間、石狩市に住む３０代男性の自宅に侵入し、現金１万円を盗んだ疑いが持たれています。２８日午後６時ごろ、男性から「自宅から現金が盗まれたようだ」と警察に通報があり、事件が発覚しました。警察によりますと、男性の自宅に設置さ