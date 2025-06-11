【ワールドカップ2026アジア最終予選】日本代表 6−0 インドネシア代表（6月10日／市立吹田サッカースタジアム）【映像】相手翻弄の軽々4タッチ→超脱力チップショット炸裂の瞬間日本代表MF鎌田大地が、たった4つのボールタッチで守備ブロックを葬った。華麗さと正確さが融合された技術の高いプレーを解説者たちが称賛している。6月10日、日本代表はFIFAワールドカップ2026アジア最終予選（3次予選）最終戦でインドネシア代表