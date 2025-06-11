◆米大リーグパドレス―ドジャース（１０日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が１０日（日本時間１１日午前１０時４０分開始予定）、敵地・パドレス戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。８試合ぶりの本塁打となる２４号、７試合連続安打に期待がかかる。試合前にはライブＢＰ（実戦形式の練習）で登板し、“１人ダブルヘッダー”で挑む一戦だ。前日９日（同１０