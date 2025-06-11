朝倉未来が「注目の一戦」と位置づける人気選手同士の戦いを前に、両選手が舌戦を展開。しかし、一方的にまくし立てるSATORUとは対照的に、飯田将成が放った痛快すぎる“3文字”のアンサーにネットが騒然。「未来が笑うの我慢してる顔でめちゃくちゃ笑った」「これ、未来がマジで地獄」「BDで一番笑った」などの反響が相次ぐ事態となっている。【映像】朝倉未来、笑撃の「3文字」に…実際の様子10日、朝倉未来のYouTubeチャン