フジテレビ系音楽特番『2025 FNS歌謡祭 夏』(7月2日18:30〜)の出演アーティスト第2弾が発表された。司会の相葉雅紀デビューシングル「Tippy Toes」が日本人アーティスト初の「Hot Trending Songs Powered by Twitter」1位にランクイン、Billboard誌でガールズグループ史上初の表紙になるなど、数々の快挙を成し遂げるXGが満を持して『FNS歌謡祭』のステージに初登場。今年5月に発売された最新アルバムがグループ初のミリオンセラー