創業者の大倉喜八郎食用油の最大手日清オイリオグループ。財界人の大倉喜八郎と松下久治郎が1907年、清（現在の中国）産の大豆油かすを農業用の肥料として活用するために「日清豆粕製造」を設立したのが起源だ。本社を現在の東京都港区、工場を中国の大連に置いた。（共同通信＝出井隆裕記者）大正時代に入り植物油の需要が伸びたため社名を「日清製油」に変更した。24年には日本で初めてサラダ油を発売。西洋料理など食生活の