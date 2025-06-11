〈会える人はいませんか？〉容疑者たちは女子中学生になりすまし、男性客を募っていたという――。警視庁少年育成課は６月９日までに、児童福祉法や児童買春・ポルノ禁止法違反などの疑いで埼玉県草加市に住む自称・暴力団員の三ノ輪勝容疑者（33）と、春日部市に住む無職・伏見千尋容疑者（32）を逮捕した。ＳＮＳで知り合った中学３年生の少女Ａさんに、売春させたとされる。「三ノ輪容疑者らが、当時14歳だったＡさんと知り合っ