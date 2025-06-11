新しい学校のリーダーズ 今年７月に結成10周年を迎える新しい学校のリーダーズ。「オトナブルー」でNHK紅白歌合戦に初出場を果たし、中高生４人で始めたグループは現在、国内のみならず世界も席巻するグループへと成長している。現在公開中の『青春イノシシ ATARASHII GAKKO! THE MOVIE』は「Nippon Calling Tour 2024」の千秋楽となる12月22日の国立代々木競技場第一体育館のライブの模様を収録。さらにバックステ