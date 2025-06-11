2025年7月にシンガポールで開催される世界マスターズ水泳選手権に出場することを発表したアーティスティックスイミング（AS）の小谷実可子（58）。7月30日の初戦まで残り50日。【写真】抜群のプロポーション！水着姿の小谷実可子挑戦の軌跡を記す連載『生涯現役！58歳 アーティスティックスイミング小谷実可子の挑戦』の7回目となる今回は「国内最後の大会出場で優勝」について。小谷に「試合の感想と課題」「本番大会に向けて