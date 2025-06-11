◆２０２６年北中米Ｗ杯アジア最終予選▽第１０戦日本６―０インドネシア（１０日・市立吹田サッカースタジアム）既に８大会連続８度目の本大会出場を決めているＦＩＦＡランク１５位の日本は、ホームで同１２３位のインドネシアを６―０で下し、３試合ぶりの勝利で最終予選を締めくくった。新リーダーとして期待され、先発して初のゲーム主将を務めたＭＦ久保建英（２４）＝Ｒソシエダード＝が１得点２アシストと大暴れ。ＭＦ