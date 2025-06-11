大雨の影響で、鹿児島県内のJR在来線はきょう11日、始発から運転を見合わせている区間があります。（午前9時56分現在）【始発から運転見合わせ】 ▼JR鹿児島本線 鹿児島～川内 ▼JR日豊本線 鹿児島中央～西都城 ▼JR指宿枕崎線 鹿児島中央～枕崎 ▼JR吉都線 全線 ▼JR肥薩線 吉松～隼人 【運休】 ▼特急指宿のたまて箱1～4号 ▼特急きりしま1～6号、81号 【遅れ】 ▼日南線 南宮