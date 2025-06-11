船田元衆院議員（裁判官弾劾裁判所裁判長、元経済企画庁長官）は衆院当選14回を数え、期数では石破茂首相（13回）の先輩となる数少ない自民党議員だ。ちなみに、他は15回の麻生太郎氏、14回の額賀福志郎氏（衆院議長就任で会派離脱）だけである。さらに船田氏は31年前の羽田政権で新生党議員として少数与党を経験。衆院で与党過半数を失った石破政権には、不可欠な羅針盤のごとき存在だ。当時と現在を瞬時に行き来しつつ、政局