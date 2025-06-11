本日6月11日（水）、井ノ原快彦主演『特捜９final season』の最終回が放送。『警視庁捜査一課９係』から数えること通算20シーズン…ついにグランドフィナーレを迎える。【映像】最終回まであと2回！“伝説の鑑識”猪狩（伊東四朗）＆佐久間（宮近海斗）が登場最終話では、検挙率の高い特捜班にテレビの密着取材が入ることに。浅輪直樹（井ノ原快彦）をはじめ、特捜班メンバーはインタビューを受けるが、それぞれ緊張…。あらため