【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■ドラマ『パラレル夫婦死んだ“僕と妻”の真実』で主演を務める伊野尾慧が生涯ヘビロテランキングを発表！ ナインティナインの岡村隆史“記者”と、矢部浩之“編集長”が今最も熱い音楽トレンドに迫り、旬のアーティストたちをスタジオに迎え、水曜の夜を彩る新感覚の音楽バラエティ『週刊ナイナイミュージック』。 6月11日の放送回は、西川貴教とPSYCHIC FEVERが出演。