元HKT48・田中美久が、10日までにエックスを更新。抜群のスタイルが際立つソロショットを披露すると、驚きの声が寄せられた。【写真】“令和のグラビアクイーン”田中美久が「スタイル抜群」大胆な水着姿も（19枚）SNSにて、水着姿など美しさあふれる姿を度々投稿している田中。最近ではグラビアのほか、公開中の映画『#真相をお話しします』や、俳優・成宮寛貴の復帰主演作として話題のドラマ『死ぬほど愛して』（ABEMA）に