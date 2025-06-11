『超訳 アドラーの言葉』（岩井俊憲 編訳）ディスカヴァー・トゥエンティワンアルフレッド・アドラー（1870-1937）は、オーストリアの精神科医・心理学者。本書は、40年以上にわたり公開講座等を通じてアドラー心理学を伝えてきた編訳者が、アドラーの数多の著書から168の名言を厳選、平易な言葉でわかりやすく「超訳」している。「『嫌われる勇気』（岸見一郎・古賀史健著、ダイヤモンド社）の大ヒットをきっかけに、アドラーは