「ロッテ６−１広島」（１０日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）広島は完敗で連勝が３でストップした。相手先発・サモンズに八回先頭まで無安打の快投を許し、敗戦した。交流戦は４勝３敗となった。新井監督は「適度に荒れて絞りづらかったのかな」と話していた。新井監督との一問一答は以下の通り。◇◇−サモンズの何に苦戦した。「甘い球も結構あったように見えたんだけどね。適度に荒れて絞りづらかったのかな」