長崎県佐々町長選と同町議選（定数10）が10日、告示された。町発注工事の入札情報漏えい事件で逮捕、起訴された前町長の辞職に伴う町長選には、いずれも新人で、労務コンサルタント会社経営の永瀬仁氏（55）＝諸派、元町議の浜野亘氏（69）＝無所属、元副町長の中村義治氏（66）＝同、元町職員の今道晋次氏（60）＝同＝の4人が立候補し、5日間の論戦をスタートさせた。唯一の町外出身者となった永瀬氏は役場前で、事件の真相究