福岡県大牟田市は9日、5億7916万円を追加する本年度一般会計補正予算案など18議案を発表した。予算案には、玉川校区での公共ライドシェア実証事業への支援（500万円）などを盛り込んだ。16日に開会する市議会定例会に提案する。予算案に含まれる他の主な事業は、物価高騰の影響を受ける私立保育所などへの食材費補助（2957万円）▽大阪・関西万博で発表する高校生への旅費など支援（115万円）▽避難所用の段ボールベッド300セ