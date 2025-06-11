愛知県警は１０日、生成ＡＩ（人工知能）で作成した少女のわいせつな画像をＳＮＳのグループチャットで共有したとして、わいせつ電磁的記録陳列の疑いで５０代の男を逮捕した。県警はこれまでに、未成年の実の娘や養女に性的暴行を加える動画をＳＮＳのグループで共有したなどの疑いで、父親ら男７人を逮捕している。今回の男はグループのメンバーだった。逮捕容疑は昨年１２月２６日、ＳＮＳのグループに生成ＡＩで作成した