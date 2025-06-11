◆第６６回宝塚記念・Ｇ１（６月１５日、阪神競馬場・芝２２００メートル）第６６回宝塚記念・Ｇ１（１５日、阪神）に出走予定のヨーホーレイクは、父ディープインパクト、母クロウキャニオンともに所有した金子真人オーナーの思い入れある良血馬。屈腱炎など故障を乗り越えての参戦で、充実期となった今、史上３頭目となる７歳での春グランプリ制覇を狙う。再び、歓喜の瞬間をともに味わいたい。友道調教師がヨーホーレイクで