■上白石萌歌、詩羽、幾田りらが一夜限りの共演！ 相葉雅紀が司会を務める音楽の祭典『2025 FNS歌謡祭 夏』が、7月2日18時30分から4時間半にわたってフジテレビで生放送。 このたび、出演アーティスト第2弾として、幾田りら、LE SSERAFIM、AKB48ら計10組が発表された。 ■世界的人気アーティスト・XG、BOYNEXTDOORが『FNS歌謡祭』初登場！デビューシングル「Tippy Toes」が日本人アーティスト初の「Hot