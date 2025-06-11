◇第74回全日本大学野球選手権西南学院大13―3聖カタリナ大（2025年6月10日神宮）西南学院大が1回戦で聖カタリナ大を13―3の5回コールドで下し、1956年の第5回大会以来69年ぶりの白星を挙げた。16安打と打線が爆発。プロ志望の3番・栗山雅也外野手（4年）が決勝打を放つなど、2安打3打点の活躍でけん引した。西南学院大が69年ぶりの歴史的1勝を挙げた。先発全員の16安打で13得点。主砲として引っ張った大学日本代表候補