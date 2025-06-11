◆日本生命セ・パ交流戦２０２５ソフトバンク５―２巨人（１０日・みずほペイペイドーム）巨人は８回に勝ち越しを許し逆転負けした。巨人投手がソフトバンクに与えた走者得点圏のピンチでの結果は（Ｋ…三振、飛…犠飛、Ｄ…死球、×…凡打、Ｂ…四球、犠…犠打）回＝打撃結果１回＝安Ｋ飛Ｋ２回＝×Ｄ×５回＝安安Ｋ×７回＝Ｂ××８回＝犠Ｂ安安安ＫＫこの日の走者得点圏のピンチは７回まで１４度あり、３安打（１犠