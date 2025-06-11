日本生命セ・パ交流戦２０２５ソフトバンク５―２巨人（１０日・みずほペイペイドーム）巨人・坂本勇人内野手（３６）が復活ののろしを上げた。不振による２軍調整から約１か月ぶりに１軍復帰。ソフトバンク戦に「７番・三塁」で先発すると、１点を追う４回、左越えに同点二塁打を放った。６回の左前安打で今季初の複数安打もマーク。先発・井上が２回１死から周東への頭部死球で危険球退場となったが、支配下復帰を果たし