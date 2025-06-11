「オリックス２−０ＤｅＮＡ」（１０日、京セラドーム大阪）何度もガッツポーズし、そしてほえ倒した。オリックスはタフネス右腕・九里が強力ベイ打線に気合入りまくりの“熱投ショー”。８回を１２９球、４安打９奪三振無失点に抑え、５月５日の日本ハム戦（京セラ）以来、５試合ぶりの５勝目を挙げた。「相手の東投手もいい投手なんで、本当に先に点を与えないようにと。もうそれだけでした」。この日は今季初めて森とバッ