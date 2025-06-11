ムード歌謡グループの純烈が１１日に３人体制となって初となるシングル「二人だけの秘密」のミュージックビデオ（ＭＶ）を公開することが１０日、分かった。企画を手がけたのは「世界のキタノ」北野武監督ことビートたけしの長男で、クリエーティブ・ディレクターの北野篤氏。純烈のＣＤジャケットやグッズデザインを長年担当している事務所のクリエーティブスタッフがビートきよしの長女であることも判明し、昭和の漫才ブーム