柔道男子１００キロ級で東京五輪金メダリストのウルフ・アロン（２９）＝パーク２４＝が１０日、都内で引退会見を行った。今月８日の全日本実業団体対抗大会が最後の試合となり、「悔いは全くない」と、柔道選手として完全燃焼したことを晴れやかに報告。今後については明言しなかったものの「自分自身が表に立ちたい気持ちが強い」と指導者への道は否定し、関係者によれば今月中にも改めて報告の場を設ける予定だという。柔道界