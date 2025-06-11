日本生命セ・パ交流戦２０２５ソフトバンク５―２巨人（１０日・みずほペイペイドーム）７投手の小刻みな継投も勝利はつかめなかった。先発の井上が２回途中、周東への頭部死球で危険球退場。阿部監督は脱帽して頭を下げてソフトバンクに謝罪し、球審に山田への交代を告げた。「相手には申し訳ない。だいぶ（リリーフに）しわ寄せがきちゃった。いってくれたピッチャーはみんな頑張ってくれたので」。同点の８回にイニング