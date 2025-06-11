「西武４−２阪神」（１０日、ベルーナドーム）もう伏兵とは言わせない。阪神・熊谷の頼もしさが日に日に増している。「チャンスを作ってくれたんで、かえすだけでした。気合で打ちました」。難敵左腕からの先制打。自身初の出場２試合連続打点で、序盤から虎のベンチをお祭り騒ぎにした。両軍無得点の二回２死一、三塁。隅田の１５０キロ直球をきれいに流し打った。右前への先制適時打で主導権はガッチリ。「集中した結果が