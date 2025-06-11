「西武４−２阪神」（１０日、ベルーナドーム）阪神が西武に逆転負けを喫し、連勝が４でストップした。２点リードの八回、３番手で登板した桐敷が４失点。１２球団トップの防御率を誇る投手陣が踏ん張れず、まさかの暗転で才木の６勝目も消えた。デイリースポーツ評論家の藤田平氏は「藤川監督の選択、決断が間違っていたとも思わない。勝利の方程式と呼ばれる継投を選択したことは理解できる」と采配に理解を示していた。