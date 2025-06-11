Aぇ！groupと関西ジュニアの西村拓哉（22）が来年新春公開の実写映画「おそ松さん」の第2弾（監督川村泰祐）で映画初主演する。第1弾はSnowManが主演しており、正門良規（28）は「やらせていただくからには…目指せ！SnowMan超え！！！！！と言わせていただきたい」と宣言した。赤塚不二夫さんの名作ギャグ漫画「おそ松くん」の松野家6兄弟が20歳を超えた姿を描く人気アニメが原作。22年の実写映画第1弾は興行収入16億7000