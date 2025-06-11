ＷＷＥの?ジーニアス・オブ・ザ・スカイ?こと女子世界王者のイヨ・スカイが、何かとお騒がせのＷＷＥ殿堂者から大絶賛を受けた。９日（日本時間１０日）のロウ（アリゾナ州フェニックス）では、盟友のカイリ・セインが「クイーン・オブ・ザ・リング」トーナメントの１回戦４ＷＡＹマッチで、ロクサーヌ・ペレスに丸め込まれて敗退。バックステージでは悔しがるカイリを「しょうがないよ」と慰めていたところ、殿堂者のニッキー