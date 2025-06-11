日向坂４６の初代キャプテンを務め、４月にグループを卒業した佐々木久美（２９）が１０日、「第１回ＪＡＰＡＮ餃子大賞」のアンバサダーに就任し、都内で授賞式に参加した。日向坂時代のＹｏｕｔｕｂｅ配信では、メンバーとともに４６０個を食べたほどのギョーザ通。この日はギョーザ風のヘアスタイルと白いワンピースで、愛を全身で表現した。初代大賞に輝いた渋谷区の名店・ニイハオのギョーザを一口で平らげ「かみ応えがあ