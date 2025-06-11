◇サッカー26年W杯北中米大会アジア最終予選最終第10戦日本6−0インドネシア（2025年6月10日パナソニックスタジアム吹田）21歳の佐野航大が後半16分からシャドーで代表デビューした。24歳の兄・海舟はボランチで2戦連続先発。佐野兄弟はW杯最終予選では93年の三浦泰年、知良以来32年ぶり2例目の兄弟同時出場を果たした。兄はボール回収や前線への飛び出しで中盤を縦横無尽に動き、兄弟でパスをつなぐ場面もあった。弟は