◇サッカー26年W杯北中米大会アジア最終予選最終第10戦日本6−0インドネシア（2025年6月10日パナソニックスタジアム吹田）日本代表は最終戦でインドネシアを6―0で圧倒した。背番号10をつけたMF久保建英（24＝レアル・ソシエダード）が代表初のキャプテンマークを巻き、前半19分に右足で2点目をマーク。1得点2アシストと攻撃をけん引し、最終予選白星締めに導いた。MF鎌田大地（28＝クリスタルパレス）の先制点をアシスト