歌手の越智志帆によるソロプロジェクト・ＳｕｐｅｒｆｌｙがＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＴＨＥＦＩＲＳＴＴＡＫＥ」に再登場したことが１０日、分かった。初のカバーアルバム「Ａｍａｚｉｎｇ」からＳＵＰＥＲＢＥＡＶＥＲの「人として」を一発撮りでパフォーマンス。「もう全力で、全身で歌いました。気持ちよかった」と振り返り、同曲の魅力を「男性が作られた楽曲から、自分がこんなふうに生きたいと思うような理想の