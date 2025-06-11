ちふれグループのちふれ化粧品（埼玉県川越市）がSnow Manの向井康二を起用した、ちふれ 保湿シリーズの新Web CMが完成した。6月11日（水）より、「いい素顔、いいくらし。」キャンペーンを開始。同日より新ビジュアルならびに新Web CM「素顔は語る篇」をキャンペーンサイト、ちふれグループ公式 YouTube チャンネルで公開する。新Web CM「素顔は語る篇」は、「いい素顔、いいくらし。」をテーマに、フォトグラファー役の向井