女性ボーカルの越智志帆（４１）によるソロプロジェクト・ＳｕｐｅｒｆｌｙがＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＴＨＥＦＩＲＳＴＴＡＫＥ」に再登場し、ＳＵＰＥＲＢＥＡＶＥＲの名曲「人として」を披露している。１８日発売の自身初のカバーアルバム「Ａｍａｚｉｎｇ」にも収録されている同曲を、力強い歌声とともに一発撮りでパフォーマンス。越智は「もう全力で、全身で歌いました。気持ちよかったです」と語り「この曲の