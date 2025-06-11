嵐「Love so sweet」が、6月11日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で週間再生数110万7974回を記録。【写真】嵐「ARASHI Anniversary Tour 5×20」の様子累積再生数は2億23万9回となり、「オリコンストリーミングランキング」において自身初の累積再生数2億回突破となった。「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート＜クレジット：オリコン調べ（2025年6月16日付：集計期間：2025