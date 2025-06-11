NY株式10日（NY時間14:14）（日本時間03:14） ダウ平均42757.77（-3.99-0.01%） ナスダック19613.05（+21.81+0.11%） CME日経平均先物38400（大証終比：+170+0.44%） 欧州株式10日終値 英FT100 8853.08（+20.80+0.24%） 独DAX 23987.56（-186.76-0.77%） 仏CAC40 7804.33（+12.86+0.17%） 米国債利回り 2年債 4.001（-0.002） 10年債 4.470（-0.004） 30年債 4.940（+