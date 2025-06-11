NY株式10日（NY時間13:07）（日本時間02:07） ダウ平均42868.97（+107.21+0.25%） ナスダック19658.91（+67.67+0.35%） CME日経平均先物38485（大証終比：+375+0.98%） 欧州株式10日終値 英FT100 8853.08（+20.80+0.24%） 独DAX 23987.56（-186.76-0.77%） 仏CAC40 7804.33（+12.86+0.16%） 米国債利回り 2年債 4.006（+0.002） 10年債 4.472（-0.002） 30年債 4.944