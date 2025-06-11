[6.10 W杯アジア最終予選 日本 6-0 インドネシア パナスタ]3月25日のサウジアラビア戦(△0-0)以来、国際Aマッチ2度目の先発となった日本代表DF高井幸大(川崎F)は、途中出場した今月5日のオーストラリア戦(●0-1)を含め、最終予選3試合連続出場で無失点に貢献した。「チームとしては(失点)ゼロで終われて良かった」。途中出場で代表デビューした昨年9月5日の中国戦(○7-0)を含め、最終予選4試合に出場(うち先発2試合)。W杯本大会