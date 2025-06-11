11日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年6月限は前日比130円高の3万8360円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値3万8211.51円に対しては148.49円高。出来高は3930枚となっている。 TOPIX先物期近は2792ポイントと前日比6ポイント高、TOPIXの現物終値比は5.76ポイント高で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 38