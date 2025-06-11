気象台は、午前1時48分に、洪水警報を豊郷町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】滋賀県・豊郷町に発表 11日01:48時点滋賀県では、11日昼前まで土砂災害に警戒してください。北部では、11日明け方まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■大津市南部□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量30mm■彦根市□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒・浸水1