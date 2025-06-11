NY株式10日（NY時間12:11）（日本時間01:11） ダウ平均42808.25（+46.49+0.11%） ナスダック19657.49（+66.25+0.34%） CME日経平均先物38430（大証終比：+320+0.84%） 欧州株式10日GMT16:11 英FT100 8853.08（+20.80+0.24%） 独DAX 23987.56（-186.76-0.77%） 仏CAC40 7804.33（+12.86+0.16%） 米国債利回り 2年債 4.006（+0.002） 10年債 4.470（-0.004） 30年債 4.9