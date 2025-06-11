気象台は、午前1時22分に、大雨警報（土砂災害）を宮崎市、国富町、綾町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】宮崎県・宮崎市、国富町、綾町に発表 11日01:22時点南部平野部、南部山沿いでは、11日昼前まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■宮崎市□大雨警報【発表】・土砂災害11日昼前にかけて警戒■都城市□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量40mmピー