最新フラッグシップスマホ「motorola edge 60 pro」が技適通過！日本で発売へ総務省が「技術基準適合証明等を受けた機器の検索」のデータベースを更新し、新たにMotorola Mobility（以下、Motorola）が未発表な製品「XT2507-3」および「XT2507-6」の電波法に基づく工事設計認証（いわゆる「技適」）を相互承認（MRA）によって2025年2月18日（火）付けでPhoenix Testlabによって取得しています。認証番号は「202-JMV002」。XT2507-3